超級盃》獵鷹萊恩好冏 贏25分還是不敵年度MVP魔咒
2017/02/06 11:43
四分衛萊恩剛拿年度MVP，超級盃球隊卻抱憾收場。（法新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕就算手握25分領先，昨剛拿下賽季年度最有價值球員的亞特蘭大獵鷹四分衛萊恩（Matt Ryan）還是無法擋住近年來的MVP魔咒，在超級盃破天荒的延長賽中遭到新英格蘭愛國者隊翻盤。
自2000年以後，包括曼寧（Peyton Manning）、紐頓（Cam Newton）在內闖進超級盃的7位年度MVP，到最終決戰都鎩羽而歸，其中曼寧最悲情，他在拿下2009年、2013年賽季MVP後，超級盃中卻都無法抱回勝利。
萊恩拿下年度MVP，獵鷹卻在延長賽被愛國者擊敗。（歐新社）
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