英超》曼聯8分鐘進3球 教練：我的風格正夯

曼聯中場姆希塔良（左）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超例行賽今日曼聯坐客萊斯特城，半場前88秒即連踢進2球，不到8分鐘踢進3球，以3：0大勝上季封王的萊斯特城，中場姆希塔良（Henrikh Mkhitaryan）猛得1分、1助攻，表現亮眼。

個人風格鮮明的曼聯總教練的穆里尼歐（Jose Mourinho）將防守反擊戰術發揮得淋漓盡致，先前被對手教練形容為「像在球門前橫擺了好幾輛巴士」，帶領曼聯繳出近15戰不敗的成績，穆里尼歐也大言不慚的說：「我的作戰風格正夯。」

穆里尼歐。（美聯社）