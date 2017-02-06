NFL》為生病母親而戰 布雷迪拿不可思議逆轉勝
2017/02/06 12:07
布雷迪。（歐新社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪（Tom Brady）今率隊在超級盃史上頭一遭的延長賽逆轉勝，讓他有勇氣面對落後25分巨幅差距的一大原因，就是他要替生病的母親而戰。
布雷迪過去在超級盃各項數據都名列第一，包括完成164次傳球、傳球距離達1605碼、達陣13次，今以39歲又186天年紀出賽的他，也是史上第二老的超級盃先發四分衛。
事實上，這個賽季布雷迪並不好過，因為母親蓋恩（Galynn Brady）生病，也讓父親老布雷迪為了照顧妻子，整個球季只去看了兒子一場比賽，這是相當罕見的現象。
超級盃賽前，布雷迪就撒嬌希望母親能到現場看比賽，昨雙親和他終於一起在場館草地上合影，被問到是否要替媽媽拿下這一勝，布雷迪也感性地說：「是，我會的。」果然今天沒有食言。
愛國者隊明星四分衛布雷迪賽前一天與雙親在場館草地上合影。（取自網路）
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