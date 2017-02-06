NBA》回憶首度對陣老皮 魏德：我只能乖乖閉嘴

魏德。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕39歲老將「真理」皮爾斯今最後一次回到波士頓，對決老東家塞爾提克，不少球員談到他時，都透露滿滿敬意，「閃電俠」魏德回憶生涯首度與皮爾斯對陣，對方表現讓他無話可說，且兩人都無緣在同支球隊從一而終，魏德也表示很懂那種感覺。

皮爾斯（Paul Pierce）生涯15年都效力於塞爾提克，直到2013年才前進籃網，後來到巫師，去年則落腳快艇，他選擇在今年球季結束後退休。

「皮爾斯在那裡待了15年，人生的高低起伏都在那裡度過，但他卻無法在那兒結束球員生涯，就像他之前說過的：『每次回去的感覺都很特別』。」對此，魏德（Dwyane Wade）心有戚戚焉，他在今年球季轉戰公牛，離開待了13年的邁阿密，「就像我回到邁阿密，到球場卻要走向不同的休息室，那種感覺真的很奇怪，畢竟有好長的時間都待在同一個地方。」兩人際遇相似，魏德和皮爾斯曾分別為熱火、塞爾提克拿下冠軍，且他們皆為隊上的靈魂人物。

回憶起兩人首度碰面，當時在芝加哥的健身房，魏德說：「那時就很有較勁意味，他還跟我說：『新球季我們等著看吧！』。」

想起兩人當時首度在NBA場上碰頭，魏德仍滿是敬意，「我記得那時候我的髖關節有傷，毫無疑問，我幾乎快被他生吞活剝，他得分之後還不斷向我碎念，那場比賽我好像只拿了5分，但他得了20分，對我而言，那時候真的只能閉上嘴，乖乖做好自己的工作。」

皮爾斯今回到波士頓。（美聯社）