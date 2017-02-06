NBA》贏球好囂張 表弟對勇士球迷比中指（影音）
2017/02/06 14:38
〔體育中心／綜合報導〕昨日勇士在延長賽以106：109敗給地主國王，而奧克蘭與沙加緬度僅有90分鐘的車程，因此也有不少勇士球迷到場觀看比賽，但在賽後有一名球迷卻遭國王球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）比中指。
在第三節時勇士教頭柯爾（Steve Kerr）遭驅逐出場，之後兩隊一路廝殺到延長賽，現場較勁氣氛濃厚。卡森斯賽後也興奮地表示，這場勝利是本季最完整的比賽，而他的激動情緒也一路帶到場外。
在賽後卡森斯準備回到休息室，此時有位穿著勇士球衣的球迷站在一旁，他原本想與卡森斯握手，不料卡森斯卻伸出雙手比出中指，粗魯行徑讓球迷也無言以對。
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