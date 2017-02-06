桌球》繼續閃瞎單身狗 「傑愛婚」迪士尼再升級
2017/02/06 14:05
「傑愛戀」夫婦昨於東京迪士尼舉辦第2場婚禮。（中央社）
〔體育中心／綜合報導〕桌球神仙眷侶「傑愛戀」江宏傑、福原愛元旦在台北宴客，一個月過後，小倆口飛往東京迪士尼舉辦第2場婚禮，在吉祥物米奇、米妮陪同下，再次向大家渲染幸福氛圍。
江宏傑、福原愛夫婦昨（5）晚於東京迪士尼舉辦第2次婚禮，場面布置得充滿童話感，兩人也發表共同聲明，感謝在日本的婚宴能如期舉行，非常高興以及謝謝。日媒報導，5月確定沒打桌球世錦賽的福原愛，現在正在休養，雖沒有表明退役，不過關於歸期也尚未有計畫。
「傑愛戀」夫婦昨於東京迪士尼舉辦第2場婚禮。（取自日刊體育）
「傑愛戀」夫婦昨於東京迪士尼舉辦第2場婚禮。（取自日刊體育）
「傑愛戀」夫婦昨於東京迪士尼舉辦第2場婚禮。（取自日刊體育）
「傑愛戀」夫婦昨於東京迪士尼舉辦第2場婚禮。（中央社）
「傑愛戀」夫婦昨於東京迪士尼舉辦第2場婚禮。（中央社）
「傑愛戀」夫婦昨於東京迪士尼舉辦第2場婚禮。（中央社）
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