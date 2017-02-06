恐怖巧合 超級盃也有「31密碼」

第51屆美式足球超級盃冠軍為愛國者隊。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「31密碼」在最近的美國運動賽事中常常出現，去年NBA總冠軍賽，勇士原先有3：1的領先，但最後卻遭騎士逆轉。而2016世界大賽，印地安人隊同樣是以3：1被逆轉，敗給小熊隊。而現在就連超級盃也有「31密碼」。

NFL超級盃今天上演大逆轉，新英格蘭愛國者隊在第二節初一度以3：28大幅落後亞特蘭大獵鷹隊，但在明星四分衛布雷迪（Tom Brady）的率領下，最終在延長賽以34：28擊敗對手，贏得隊史第5座冠軍盃。

而超級盃的「31密碼」正是愛國者隊的「unanswered points」，unanswered points指的是在對手未得分情況下的連續得分，愛國者隊在3：28的劣勢下，一連拿下31分，最終順利逆轉比賽。也讓人驚呼「31密碼」的驚人威力。

公牛球星魏德（Dwyane Wade）就表示，如果樂透只能選兩個號碼的話，他一定二話不說就選3號跟1號，並直言這組數字是今年體育賽事的神奇密碼。

（取自CBS SPORTS）