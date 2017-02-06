NBA》最多勝總教練 還有六人排在波總前頭
2017/02/06 13:44
帕波維奇。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕馬刺隊總教練帕波維奇（Gregg Popovich）昨天拿下勝利後以1127勝成為NBA執教單一球隊最多勝的主帥，但若計算生涯總勝場數，還有六大教頭排在波總前面。
6.傑克森（Phil Jackson），總勝場數1155
綽號「禪師」的傑克森，曾執教擁有喬丹（Miachale Jordan）的公牛拿下738勝，執教湖人拿下902勝，11次的NBA總冠軍更是所有教練最多，例行賽勝率高達7成。
傑克森。（取自網路）
5. 卡爾（George Karl），總勝場數1175
卡爾的27年生涯執教過6支不同的球隊，僅有2支隊伍勝率未達5成，並在2012-13年球季帶領金塊拿下57勝25敗，獲選該年度最佳教練。
卡爾。（取自網路）
4. 萊里（Pat Riley），總勝場數1210
「油頭」萊里執教24年拿下9次分區冠軍，5次總冠軍以及3次最佳教練。不當教練後，擔任總管依然非常精明，以精準計算及操盤聞名。
萊里。（取自網路）
3. 史隆（Jerry Sloan），總勝場數1221
「教皇」史隆在爵士隊執教26年，在單一球隊拿下1127勝場數的紀錄雖然剛被超越，但總勝場數仍略勝一籌。史隆兩度帶領爵士打入總冠軍賽，可惜都不敵喬丹領軍的公牛。
史隆。（取自網路）
2. 威金斯（Lenny Wilkens），總勝場數1332
執教生涯長達32年的威金斯，拿下了驚人的1332勝，並帶領西雅圖超音速隊（奧克拉荷馬雷霆前身）在1979年拿下隊史唯一一座冠軍。
威金斯。（取自網路）
1. 尼爾森（Don Nelson），總勝場數1335
尼爾森擔任教練31年，雖然從未嘗到總冠軍的滋味，但是1335場勝利的瘋狂紀錄，仍證明了他是一名傳奇教頭。
尼爾森。（取自網路）
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