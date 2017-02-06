NBA》騎士積極補強 傳再鎖定兩名球員
2017/02/06 14:04
柏格特。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的積極喊話下，騎士日前舉行測試會鎖定曾隨湖人兩度奪冠的法瑪（Jordan Farmar），根據《ESPN》報導，現在又有另外兩名球員成為騎士鎖定目標，分別是湖人控衛卡德隆（Jose Calderon）和小牛中鋒柏格特（Andrew Bogut）。
本季上場時間大幅下滑的卡德隆，僅為湖人出賽23場，12.4分鐘內平均能得3.5分2.1助攻。雖然各項數據都下滑，但騎士看中他11年的豐富經驗。
柏格特本季因為受傷痛所擾，僅出賽25場，22.6分鐘內平均可拿3分 8.4籃板，外界推測柏格特將能增加騎士的板凳深度。
美媒表示，即便現在現在騎士想盡快找到可用之兵，但在目前團隊薪資過高的情況下，要交易這些球員比較有難度，最理想的狀況是在交易大限後，母隊買斷球員合約，成為自由球員後再簽下。
卡德隆。（資料照，法新社）
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