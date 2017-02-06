NBA》布雷迪有多神 「大帝」詹姆斯、「老大」布萊恩都俯首稱臣
2017/02/06 14:04
布雷迪幫助愛國者拿下第5座超級盃冠軍，也獲選MVP。（法新社）
〔記者卓佳萍／台北報導〕新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪率隊演出大逆轉，賽後勇奪MVP寶座，不少NBA球員都在推特上讚揚他，其中包含詹姆斯、布萊恩、P.加索等球星。
詹姆斯以英雄惜英雄口吻稱讚布雷迪是「GOAT」，史上最佳球員，布萊恩則以同樣是「五冠王」的身分恭喜布雷迪，他寫到：「恭喜你拿到五個戒指，這榮耀無人能質疑。」
林書豪也加入推特超級盃熱潮，他表示，「布雷迪，太，冷血了。」形容他從容地沉住氣，克服25分落後，帶隊逆轉獵鷹。
Brady=GOAT. CONGRATS brother!!— LeBron James （@KingJames） February 6, 2017
5 rings can't be deflated #Brady #Muse— Kobe Bryant （@kobebryant） February 6, 2017
Tom. Brady. Is. Cold. Blooded. #SuperBowl— Jeremy Lin （@JLin7） February 6, 2017
相關新聞
- 愛國者隊精彩逆轉勝 讓美國隊長也陷入瘋狂！
- 超級盃》布雷迪率領愛國者上演大逆轉 延長賽擊敗獵鷹摘冠
- NFL》為生病母親而戰 布雷迪拿不可思議逆轉勝
- 超級盃》獵鷹萊恩好冏 贏25分還是不敵年度MVP魔咒
- 超級盃》愛國者延長賽上演大逆轉 隊史第5座冠軍到手
推薦新聞
-
恐怖巧合 超級盃也有「31密碼」2017/02/06 14:09
-
桌球》繼續閃瞎單身狗 「傑愛婚」迪士尼再升級2017/02/06 14:05
-
NBA》最多勝總教練 還有六人排在波總前頭2017/02/06 13:44
-
NBA》回憶首度對陣老皮 魏德：我只能乖乖閉嘴2017/02/06 12:31
-
超級盃》布雷迪率領愛國者上演大逆轉 延長賽擊敗獵鷹摘冠2017/02/06 12:13