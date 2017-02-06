NBA》布雷迪有多神 「大帝」詹姆斯、「老大」布萊恩都俯首稱臣

布雷迪幫助愛國者拿下第5座超級盃冠軍，也獲選MVP。（法新社）

〔記者卓佳萍／台北報導〕新英格蘭愛國者隊四分衛布雷迪率隊演出大逆轉，賽後勇奪MVP寶座，不少NBA球員都在推特上讚揚他，其中包含詹姆斯、布萊恩、P.加索等球星。

詹姆斯以英雄惜英雄口吻稱讚布雷迪是「GOAT」，史上最佳球員，布萊恩則以同樣是「五冠王」的身分恭喜布雷迪，他寫到：「恭喜你拿到五個戒指，這榮耀無人能質疑。」

林書豪也加入推特超級盃熱潮，他表示，「布雷迪，太，冷血了。」形容他從容地沉住氣，克服25分落後，帶隊逆轉獵鷹。

Brady=GOAT. CONGRATS brother!! — LeBron James （@KingJames） February 6, 2017