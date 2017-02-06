超級盃》獵鷹遭逆轉 馬克華伯格安慰亞瑟小子

2017/02/06 15:16

獵鷹鐵粉亞瑟小子到場觀賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級盃今天開打，原本落後的新英格蘭愛國者第4節大爆發，狂追19分追平比數，延長賽逆轉亞特蘭大獵鷹贏得冠軍。好萊塢演員馬克華柏格（Mark Wahlberg）及饒舌歌手亞瑟小子（Usher）等藝人也都到場觀賽。

比賽結束後支持波士頓所有球隊的馬克華柏格不忘調皮的FaceTime給好友、獵鷹球迷亞瑟小子「安慰」一下，相當有趣。

好萊塢演員馬克華柏格。（美聯社）

Trying to console my guy @usher. All love!

Mark Wahlberg（@markwahlberg）張貼的相片 於 張貼

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