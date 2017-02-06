NBA》沃爾改當「決勝節殺手」巫師本季破繭而出

沃爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕華盛頓巫師隊本季破繭而出，目前排名東區第三，表現火熱的他們近12場比賽只輸1場，主場17連勝更是本季聯盟最長紀錄。美國網站《FANSIDED》指出，巫師變強的關鍵在於球隊一哥沃爾（John Wall）在第四節變身「決勝節殺手」。

以往沃爾在第四節並無有效的得分手段，常依靠命中率不佳的後仰跳投，或將球傳給隊友，不像杜蘭特（Kevin Durant）和喬治（Paul George）等在第四節表現搶眼的球員，通常擁有強大的單打能力。

本季的沃爾發展出更多得分手段，在決勝節常常接管戰局，根據統計沃爾第四節得分在聯盟排名第七，更勝暴龍羅利（Kyle Lowry）、公牛巴特勒（Jimmy Butler）和火箭哈登（James Harden）等球星。

去年同一時間，巫師戰績22勝27敗，本季則躍進至30勝20敗，不過對於沃爾改變後成功帶領球隊進步，總教練布魯克斯（Scott Brooks）則有不同的看法，他認為主要原因還是在防守，「沃爾和畢爾（ Bradley Beal）在第四節的防守很精采，兩人動作非常機敏。」