超級盃》大聯盟球團球星都著迷 小熊神比喻被瘋狂轉推

愛國者與獵鷹鏖戰到延長賽，最後大逆轉奪下隊史第5冠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全美為之瘋狂的第51屆超級盃，愛國者明星四分衛布雷迪率隊上演大逆轉，連追31分擊敗獵鷹奪得隊史第5座冠軍盃，大聯盟球星甚至球隊也對此振奮不已，推特充斥著看比賽的驚奇。

最開心的莫過於紅襪退役球星「老爹」歐提茲（David Ortiz），一直是愛國者「狂粉」的他，在愛國者奪冠後馬上貼出慶祝影片；「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）一路跟著比賽，推特也「高潮迭起」。

大聯盟球星推特隨著超級盃賽況起伏。（取自大聯盟官網）

大聯盟球星推特隨著超級盃賽況起伏。（取自大聯盟官網）

不僅眾家球星對比賽著迷，還有大聯盟球隊跟隨賽況更新，同為「亞特蘭大」之友的勇士隊，在獵鷹第2節跑鋒富利曼達陣時，即時貼上影片一表兄弟情。最經典的還是世界大賽冠軍小熊，在超級盃史上首次延長賽逆轉畫下句點時，小熊也貼出推文，一比去年10月從1：3劣勢到逆轉拿下世界大賽冠軍，短時間就吸引3千轉推。

亞特蘭大勇士在獵鷹達陣後推文慶祝。（取自推特）

小熊在比賽戲劇性終止時發推文，獲得網友熱烈轉推。（取自推特）