中職》Lamigo延攬前獅隊洋投戴倫 改名「道恩斯」再戰

前獅隊洋投戴倫改名「道恩斯」再戰中職。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕猿隊繼賽格威之後，第2位洋投確定為去年曾效力統一獅隊的戴倫（Darin Downs），猿隊幫戴倫更改中文名為道恩斯，今年球季將重返中職效力。

左投道恩斯今年32歲，身高191公分、體重90公斤，2012至2014年曾上過大聯盟，先後為底特律老虎及休士頓太空人隊效力，主要以後援為主，在大聯盟累積92場出賽，投球局數90.2局，4勝4敗，15次中繼成功，防禦率4.76。

去年道恩斯效力獅隊，出賽10場都是先發，但成績僅0勝5敗、防禦率6.75。道恩斯對於Lamigo陣中的強打者如林泓育、陳俊秀、王柏融等都還留下深刻的印象。

道恩斯預計2月中抵台向球團報到。道恩斯說，自己來台前都在冬季聯盟保持身手，對於重返中華職棒很有信心，也對於Lamigo桃猿隊能提供的火力支援感到安心。

領隊劉玠廷說，球團去年觀察道恩斯，認為他的實力其實不錯，應該不只如此，今年經過更完整春訓後，相信他的成績應該會更好。