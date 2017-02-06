MLB》補范屈拉空缺 皇家用5億簽小熊投手

海默爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在主力投手范屈拉（Yordano Ventura）因為車禍過世後，皇家開始尋找可用之兵，外媒報導指出，他們已和前小熊投手海默爾（Jason Hammel）簽下2年1600萬美元（約新台幣5億元）的合約。

現年34歲的海默爾，11年大聯盟生涯，曾效力藍鳥、洛磯、金鶯、運動家及光芒，上季在小熊拿下15勝10敗、防禦率3.83的成績，勝場數為生涯新高。不過海默爾在去年9月時，因為手肘不適，表現下滑，最後也沒進到季後賽25人名單。

與皇家簽約後，海默爾預計將和達菲（Danny Duffy）、甘迺迪（Ian Kennedy）和瓦格斯（Jason Vargas）等人扛起先發輪值。