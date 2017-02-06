NBA》前公牛總管以喬神為例嘲諷詹皇 但事實是...

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕當詹姆斯（Lebron James）和球評巴克利（Charles Barkley）的口水戰打得如火如荼，前公牛隊總管克勞斯（Jerry Krause）也開口說話，他在與《Yahoo》網站的訪談中表示，喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯不一樣，喬丹從未向他要求補強球隊陣容。

克勞斯說：「喬丹從未向我要求過任何球員，他不會指定我在選秀會上挑誰，也不曾要我交易哪個球員來。一次都沒發生過，部分原因是他知道自己不需要其他人也能獲勝。」

然而，根據《華盛頓郵報》報導，喬丹干涉球團運作其實不乏先例，喬丹有次得知老將戴維斯（Walter Davis）沒有被交易到自己隊上後向媒體說，「我要馬上打給老闆，克勞斯又把一切搞砸了。」甚至一度表示，「如果我是球隊總管，我們會是更好的球隊。」

因此，克勞斯的說法只能算對一半，因為喬丹真的從未向他要求任何事，而是直接去找老闆談。

前公牛隊總管克勞斯。（取自網路）