NFL》最萌身高差！俠客與體操新星在超級盃合體

歐尼爾與拜爾絲。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕今天NFL超級盃是全美關注焦點，而在場外也有一張照片吸引了大家的目光。身高216公分的前NBA巨星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和145公分奧運體操新星拜爾絲（Simone Biles）的一張合照，將近70公分的差距充分展現了「最萌身高差」。

雖然身高矮人好幾截，但在奧運獎牌數上拜爾絲以4金1銅力壓歐尼爾的1金，這張照片也再次向大家說明，不論身高體型如何，都可能成為頂尖的運動員。