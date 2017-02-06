HBL》隊長李家慷兩戰命中率1成 南山仍二連勝
2017/02/06 15:41
南山高中李家慷。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者廖聿偉／新莊報導〕衛冕軍南山高中今於HBL準決賽次日再開紅盤，全隊4人的分上雙，其中替補黃建智表現精采，轟下全隊最高15分、9籃板，隊長李家慷則貢獻13分，聯手助南山高中73：56擊敗東泰高中。
南山高中昨外線命中率仍偏低，三分球23投5中，命中率僅23%，但東泰更慘，全隊13投盡墨，加上發生25次失誤，苦吞二連敗。
南山隊長李家慷近況低迷，連兩戰2分球投10僅1中，命中率僅1成，昨單場還發生6次失誤。前鋒張鎮衙表現最佳，昨攻下14分、8籃板，連兩場得分上雙。
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