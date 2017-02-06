鐵人》十年有成 鐵人三項盼迎接下個黃金十年
2017/02/06 15:41
鐵人三項協會今天舉行年度經典賽事記者會。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕中華民國鐵人協會接手推廣鐵人運動屆滿10年，也成功提升參與人口、運動產值，可謂十年有成，今年也將持續推動，今天公布年度經典賽事賽程。
鐵人協會理事長劉玉峯今天在賽事公佈記者會表示，今年特別首度推出「大滿貫超值組合」，一次報名台南安平、澎湖、翡翠灣與梅花湖四場比賽，全程組報名費7200元與半程組5600元。
鐵人三項協會理事長劉玉峯。（記者卓佳萍攝）
經濟不景氣，藉由降低報名費用，劉玉峯希望，可以吸引更多不曾投入鐵人三項的民眾報名，他表示，協會推動十年來，不管是報名人數賽事等相關活動，將近成長十倍，目前有在規律從事鐵人三項的人次達十萬左右。
今年賽事將從3月11日至12日的台南安平錦標賽揭開序幕，4月則有澎湖全國鐵人錦標賽暨亞洲鐵人三項聯盟113公里挑戰賽。
北市大鐵人教練魏振展表示，他特別推薦澎湖賽事，媲美夏威夷鐵人賽事，希望藉由賽事結合旅遊，打造台灣鐵人盛事。
北市大鐵人三項教練魏振展（左）。（記者卓佳萍攝）
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