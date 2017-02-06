HBL》前役大勝衛冕軍46分 普門今險勝南湖
2017/02/06 15:57
HBL高中籃球聯賽，女子組南湖對普門，普門柳云涵（左）帶球上籃，南湖球員防阻不及。（記者王藝菘攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕昨大勝衛冕軍淡水商工46分的普門高中，今碰上南湖高中意外陷入苦戰，兩隊一路纏戰至末節才分勝負，普門於決勝期拉出11：3的攻勢，擺脫對手糾纏，終場普門高中以50：45艱辛擊敗南湖高中，收下複賽二連勝。
前役普門高中轟下95分，上半場就攻下61分，今卻判若兩隊，首節僅得6分，全場發生多達25次失誤，三分球命中率僅18%，所幸仍發揮身高優勢，全場搶下20顆進攻籃板，送出9次阻攻，驚險守住勝果。
HBL高中籃球聯賽，女子組南湖對普門，普門羅培甄（中）帶球上籃，南湖球員防阻不及。（記者王藝菘攝）
相關新聞
推薦新聞
-
中職》小小兵體驗營圓滿落幕 潘忠韋：過程比結果重要2017/02/06 17:05
-
籃球》以為「絕殺」衝場內慶祝 美大學男籃樂極生悲 ...（影音）2017/02/06 16:25
-
HBL》隊長李家慷兩戰命中率1成 南山仍二連勝2017/02/06 15:41
-
NBA》前公牛總管以喬神為例嘲諷詹皇 但事實是...2017/02/06 15:05
-
MLB》補范屈拉空缺 皇家用5億簽小熊投手2017/02/06 14:56