中職》中信兄弟再添新洋投 凱爾曾奪獨聯防禦率王
2017/02/06 16:15
凱爾。（取自網路）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今天公布第4位洋投人選，去年曾在ALPB（美國大西洋獨立聯盟）奪下防禦率王的右投凱爾（Kyle Simon），將於2月14日抵達台灣，待體檢通過之後，投入球隊春訓。
26歲的凱爾身高198公分，體重100公斤，4年小聯盟曾效力金鶯和費城人，生涯最高層級為3A，未曾升上大聯盟，近兩年在ALPB（美國大西洋獨立聯盟）打球，去年繳出全聯盟最佳的防禦率2.77，戰績為8勝6敗。
而中信其他3位洋投伍鐸（Bryan Woodall）、肯恩（Bruce Kern）、艾迪頓（Nick Additon），將於2月12日抵台，體檢通過後投入春訓，4人將於春訓期間爭取開幕3個名額。
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