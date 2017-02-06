台日對抗賽 中職聯隊名單9日出爐
2017/02/06 16:25
中職聯隊總教練洪一中（左）與日本隊總教練大久保裕紀（右）兩人握手致意。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕2017中職日職對抗賽將於2月28日、3月1日在日本福岡巨蛋開打，中職聯隊教練及選手名單預定於2月9日經過領隊會議確認之後正式對外公布。
中職聯隊將由Lamigo桃猿隊總教練洪一中領軍，集合中職四球團26名菁英選手（含本土、洋將），赴日與參加WBC經典賽的日本國家隊（SAMURAI JAPAN）進行2場對抗賽。
中職聯隊將於2月23日報到，在台灣進行兩天集訓練習後於2月26日啟程飛往日本福岡，隨即前往軟銀鷹隊的筑後二軍基地練球，為中職日職對抗賽對抗賽全力備戰。
相關新聞
推薦新聞
-
中職》小小兵體驗營圓滿落幕 潘忠韋：過程比結果重要2017/02/06 17:05
-
HBL》衛冕軍淡商連兩戰慘敗 教頭不敢想連霸2017/02/06 17:04
-
世大運》台北燈節運動風 江宏傑呼籲大家為選手加油2017/02/06 16:46
-
HBL》隊長李家慷兩戰命中率1成 南山仍二連勝2017/02/06 15:41
-
鐵人》十年有成 鐵人三項盼迎接下個黃金十年2017/02/06 15:41