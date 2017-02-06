籃球》以為「絕殺」衝場內慶祝 美大學男籃樂極生悲 ...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NCAA日前一場聖文德大學（St. Bonaventure）對上維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）的比賽，聖文德大學球員在終場前0.4秒投進一顆超前三分球，全場球迷嗨翻，還衝進場慶祝，卻被裁判吹技術犯規，雙方進入延長賽，聖文德大學最後不敵對手輸球。

終場前3.2秒，聖文德大學以63：65落後兩分，該隊從底線發球，莫布里（Matt Mobley）接獲隊友傳球後，投進一顆高難度的三分球，助球隊逆轉比分，聖文德大學球員、以及主場球迷衝進場內慶祝，全場嗨翻。

但裁判檢視後發現比賽時間還剩下0.4秒，加上聖文德大學球員離開板凳席衝進場內，因此判技術犯規，這也讓維吉尼亞聯邦大學靠罰球進入延長賽。最後聖文德大學在延長賽以77：83輸球。