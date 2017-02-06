世大運》台北燈節運動風 江宏傑呼籲大家為選手加油

台北燈節設立世大運燈區，圖為宣傳大使熊讚武術及跆拳道動作。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年8月即將在臺北展開的世界大學運動會，在臺北燈節也沒有缺席，這次特別以互動體驗的型態，以扭蛋區為名，成為臺北燈節一個有趣、好玩的臺北世大運燈區，邀請來自國內外旅客一同感受最具運動風的臺北燈節。

這次在世大運專區包括聖火臺與頒獎臺共有13件作品，當中包括9種運動的意象，會在燈區呈現，而其中棒球、桌球、游泳、舉重、跑步、撞球等運動，都有讓民眾體驗的互動裝置。

以臺灣的國球棒球為例，《Play ball!》讓參觀民眾可化身為強打者，與投手的正面對決過程中，看是能打出全壘打還是遭到三振，或者是殘念遭到接殺。

觀光傳播局邀請世大運桌球選手江宏傑擔任代言人，他與小朋友在桌球項目體驗設施《乒乓乒乓》打了一場球，現場笑聲連連。江宏傑表示：「希望民眾除了來西門町賞燈以外，別忘了今年8月即將在臺北舉辦的世大運，一起為臺灣選手加油，他也期勉自己能把金牌留在臺灣。」

互動區設置舉重模型，讓參觀民眾化身街頭運動員。（世大運執委會提供）