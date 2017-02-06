台灣隊熱身賽 5名澳洲經典賽國手參戰

林哲瑄守備練習，黃欽智教練與倪福德談話。（棒協提供）



〔記者吳清正／台北報導〕正在澳洲移地訓練的經典賽台灣隊，明天將進行第一場熱身賽，出戰布里斯本俠盜隊，之後對溫莎皇家隊的熱身賽，將有5名澳洲經典賽國手參戰。

台灣隊原定和俠盜隊打五場熱身賽，但是因為俠盜隊晉級2月10日開打的澳職冠軍戰，明天仍和台灣隊熱身賽，之後兩場由連續4年贏得澳洲業餘冠軍溫莎皇家隊出戰台灣隊，並有5名澳洲經典賽國手助陣，俠盜隊再於14日對台灣隊，熱身賽減為4場。

林志祥打擊練習。（棒協提供）



林智勝和球迷合影。（棒協提供）



許基宏守備練習。（棒協提供）

