HBL》衛冕軍淡商連兩戰慘敗 教頭不敢想連霸

滬江高中林蝶繳出22分、21籃板的恐怖成績單。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕前役爆冷以46分差距輸給普門的衛冕軍淡水商工，今8強賽再戰滬江高中又以47：68慘敗，總計從預賽階段至今已經苦吞4連敗，教頭陳美莉無奈表示，傷兵太多、磨合時間太短，現在不奢求能連霸，只希望子弟兵從零開始。

雙方前次在預賽交手，淡商以6分之差吞敗，今再度駁火，淡商首節就一度以23：4陷入大幅落後，之後更被滬江以25分領先遠遠甩開，提前拱手將勝利奉上。

淡水商工以中鋒吳佳樺拿14分、10籃板表現最佳。滬江高中林蝶數據更勝一籌，她繳出22分、21籃板的恐怖成績單。

淡水商工中鋒吳佳樺上籃。（記者林宗偉攝）