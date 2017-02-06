中職》小小兵體驗營圓滿落幕 潘忠韋：過程比結果重要

棒球小小兵全方位體驗營。（取自中華職棒官網）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒大聯盟舉辦第二屆棒球小小兵全方位體驗營順利落幕，中職會長吳志揚表示，不同於其他的棒球營隊，中華職棒擁有專業的裁判組及競技組，帶來不同的課程與指導，同時也讓學員了解，一場棒球比賽需要許多人同心協力、多方元素才能完成。

不論是裁判課、競技課還是球賽課，都讓小學員收穫滿滿，在裁判課程中，學員原本都相當害羞，不過在專業裁判親切又搞笑的指導下，不但宣判好、壞球時架式十足，眼神更是瞬間發亮、充滿自信。

在競技課中，學員展現棒球專業，不但對安打、失誤的判斷很敏銳，甚至有些人對於記錄符號一點也不陌生，競技課除了記錄還有播報，從南投來台中參與小小兵的柯亮舟妹妹，她透露自己已經有多次參加棒球營的經驗，但是首次來到中華職棒的小小兵體驗營，對於從沒體會過的播報課印象深刻。

至於球賽課則是分組對抗，連兩年參與小小兵的王玄旻，今年已經國中一年級，他回憶去年球賽課的表現只記得普普通通，不過這次可是轟出雙響砲，其中還有一支是滿貫全壘打，來自苗栗的他開心表示，「能認識新朋友、踏上球場的感覺真的很棒！」

課程的最後，前La new熊選手、現任中華職棒球評的潘忠韋也連三天到場，與學員分享自己的棒球小故事，另外還有「團隊合作」的重要性，他強調過程比結果更為重要，也期盼學員能藉由小小兵活動，加深對棒球的理解與熱愛。