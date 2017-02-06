NBA》七六人苦吞3連敗 推特王明繼續休兵
2017/02/06 18:32
恩比德。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕七六人一月份的戰績打得漂亮，不過二月份至今3場比賽卻全數吞敗，總教頭布朗（Brett Brown）稍早表示，明日對戰活塞的比賽，號稱七六人救世主的「推特王」恩比德（Joel Embiid）將繼續缺賽，而這也將是恩比德缺席的第6場比賽。
「我們非常保護恩彼德的健康，」布朗表示，恩比德的休兵是球隊謹慎的選擇，對外並沒有任何隱瞞。至於後續七六人主場對戰馬刺的比賽，恩比德是否出賽，布朗則語帶保留的表示，「我不確定。」
本季推特王出賽31場，場均20.2分、7.8籃板、2.1助攻。至今因球隊規劃未參加過背靠背比賽，上場時間也一直被限制在28分鐘。
相關新聞
- NBA》熱火大勝七六人 懷特塞德：有沒有恩比德都一樣
- NBA》霍姆斯砍本季新高 感謝八七人經驗
- NBA》三連勝後氣勢高漲 布朗：七六人打的比以往有自信
- NBA》領取10、11月最佳新秀獎 推特王表情淡定
- NBA》延長賽遭球隊限制出場 推特王怒了
- NBA》「推特王」：我六歲時曾殺過一頭獅子
推薦新聞
-
MLB》春訓球衣亮相 芝加哥大玩復古風2017/02/06 20:27
-
HBL》高國豪雙十助松山１０連勝 教頭仍不滿意2017/02/06 20:21
-
NBA》七六人苦吞3連敗 推特王明繼續休兵2017/02/06 18:32
-
日職》松坂大輔投上癮？ 兩天投了近300球...2017/02/06 18:18
-
田徑》亞洲年度十傑 男子400接力台灣青年隊唯一上榜2017/02/06 17:43