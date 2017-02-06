NBA》七六人苦吞3連敗 推特王明繼續休兵

恩比德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人一月份的戰績打得漂亮，不過二月份至今3場比賽卻全數吞敗，總教頭布朗（Brett Brown）稍早表示，明日對戰活塞的比賽，號稱七六人救世主的「推特王」恩比德（Joel Embiid）將繼續缺賽，而這也將是恩比德缺席的第6場比賽。

「我們非常保護恩彼德的健康，」布朗表示，恩比德的休兵是球隊謹慎的選擇，對外並沒有任何隱瞞。至於後續七六人主場對戰馬刺的比賽，恩比德是否出賽，布朗則語帶保留的表示，「我不確定。」

本季推特王出賽31場，場均20.2分、7.8籃板、2.1助攻。至今因球隊規劃未參加過背靠背比賽，上場時間也一直被限制在28分鐘。