MLB》攻守表現不理想 「海賊王」中外野位置沒了...
2017/02/06 17:42
A. 麥卡琴。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「海賊王」A. 麥卡琴（Andrew McCutchen）去年攻守表現不理想，海盜隊宣布，A. 麥卡琴在新球季將從中外野的位置轉至右外野。
海盜隊宣布由馬堤（Starling Marte）將陣守中外野，波蘭柯（Gregory Polanco）守左外野，A.麥卡琴移防至右外野。值得注意的是，A.麥卡琴從未在大聯盟守過右外野，他出賽1175場全是守中外野。
海盜總教練總教練赫多（Clint Hurdle）表示，在經過詳細評估、以及各種考慮和討論之後，這個決定將能發揮外野最大戰力，「我們的球員在整個過程中非常專業、尊重團隊和彼此，並且無私地幫助球隊增強團隊的防守。」
A. 麥卡琴曾入選5次全明星賽，並在2012年拿下金手套、2013年獲得國聯MVP，上季繳出24轟、79分打點，但0.256/0.336/0.430的打擊三圍皆是生涯新低，防守上也有許多問題，上季的WAR值（球員綜合評價）還是-0.7。A. 麥卡琴今年合約即將到期。
A. 麥卡琴。（資料照，法新社）
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