經典賽》南韓唯一大聯盟選手 投手群吳昇桓領軍

吳昇桓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽進入倒數1個月，韓國隊總教練金寅植今天向韓國野球委員會提交28人名單，而委員會明早會再將名單交給大會，在這次28人名單與去年11月相較，金寅植做了些許改變。

名單中僅有效力於紅雀的吳昇桓是現役大聯盟球員，遊騎兵外野手秋信守也因為有受傷病史，球團不願放人；同樣是金鶯的外野手金賢洙，球團則是因為春訓考量，也不願放人打經典賽；海盜隊姜正浩則是日前酒駕被逮遭除名。

其他球員因為傷勢問題無法參與這次經典賽，道奇左投柳賢振及雙城指定打擊朴炳鎬，分別在季中和季後動過手術，來不及復健歸隊；SK飛龍左投金廣鉉與斗山熊投手李庸燦皆因手術也無緣經典賽。

南韓隊重砲軍團將由前水手球員李大浩領軍，投手則是倚賴去年在紅雀拿下6勝3敗，以及19次救援成功的吳昇桓，南韓將在預賽首輪3月6日對上以色列，同組分別還有台灣隊及荷蘭隊，而南韓隊也將在週日前往沖繩移訓。