經典賽》南韓唯一大聯盟選手 投手群吳昇桓領軍
2017/02/06 18:25
吳昇桓。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽進入倒數1個月，韓國隊總教練金寅植今天向韓國野球委員會提交28人名單，而委員會明早會再將名單交給大會，在這次28人名單與去年11月相較，金寅植做了些許改變。
名單中僅有效力於紅雀的吳昇桓是現役大聯盟球員，遊騎兵外野手秋信守也因為有受傷病史，球團不願放人；同樣是金鶯的外野手金賢洙，球團則是因為春訓考量，也不願放人打經典賽；海盜隊姜正浩則是日前酒駕被逮遭除名。
其他球員因為傷勢問題無法參與這次經典賽，道奇左投柳賢振及雙城指定打擊朴炳鎬，分別在季中和季後動過手術，來不及復健歸隊；SK飛龍左投金廣鉉與斗山熊投手李庸燦皆因手術也無緣經典賽。
南韓隊重砲軍團將由前水手球員李大浩領軍，投手則是倚賴去年在紅雀拿下6勝3敗，以及19次救援成功的吳昇桓，南韓將在預賽首輪3月6日對上以色列，同組分別還有台灣隊及荷蘭隊，而南韓隊也將在週日前往沖繩移訓。
相關新聞
- 台灣隊熱身賽 5名澳洲經典賽國手參戰
- 經典賽》想為中國贏球 退役大聯盟投手復出
- 經典賽》南韓「不動二壘」膝傷退賽 12強國手吳載元遞補
- 經典賽影響賽季? 力猛回答有點酸
- MLB》朴炳鎬遭雙城DFA 美媒幫忙找新東家
- MLB》攻守表現不理想 「海賊王」中外野位置沒了...
推薦新聞
-
NFL》狂歡過後 布雷迪發現勝利球衣遭竊2017/02/06 20:28
-
HBL》高國豪雙十助松山１０連勝 教頭仍不滿意2017/02/06 20:21
-
SBL》洋將大限已到 新增「李恩」傷兵條款2017/02/06 18:38
-
田徑》亞洲年度十傑 男子400接力台灣青年隊唯一上榜2017/02/06 17:43
-
中職》小小兵體驗營圓滿落幕 潘忠韋：過程比結果重要2017/02/06 17:05