田徑》亞洲年度十傑 男子400接力台灣青年隊唯一上榜

台灣青年男子隊（右一、二）在去年台灣田徑公開賽締造佳績。（資料照，大漢行銷提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕亞洲田徑總會今天公布亞洲田徑年度十傑，台灣共有7組人馬入選，其中男子400公尺接力前十名，台灣青年隊以去年台灣田徑公開賽決賽跑出39秒51，名列第亞洲第五，同時也是該項目前十名唯一一支青年隊。

亞洲男子400公尺接力首位就是去年於里約奧運奪下銀牌的日本隊，他們以驚人的37秒60寫下新的亞洲紀錄，第二名則是中國隊，他們在里約跑出中國紀錄37秒82。

台灣個人項目排名最高的是男子標槍黃士峰，他在日本川崎83公尺82成績，榮膺亞洲去年第四傑，男子鉛球張銘煌19公尺08，排在第八名，男子跳遠侯育伯以8公尺15排在第十位。

接力項目有四組人馬入選，除了男子400公尺接力，另外台體大男子1600公尺接力隊在全大運表現也挺進到亞洲第八，余嘉軒、王偉旭、余晨逸與陳傑合力跑出3分09秒62。

台灣女子400公尺接力與1600公尺接力也都有上榜，400公尺接力由台體大高怡玫、蔡芷涵、廖靜賢、謝羽婷跑出45秒22，1600公尺接力3分45秒93。