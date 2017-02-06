MLB》朴炳鎬遭雙城DFA 美媒幫忙找新東家
2017/02/06 17:58
朴炳鎬。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕雙城日前簽下牛棚36歲老將貝萊爾（Matt Belisle），為了將他列進40人名單，決定將韓製大砲朴炳鎬指定讓渡（DFA），球團認為沒有其他球隊會願意接下朴剩下的3年925萬美元（約新台幣2.9億元）合約。不過，美媒認為遊騎兵、運動家、白襪、光芒都有可能會在讓渡名單中將朴挑走。
朴炳鎬新人年表現不順遂，季中表現不佳被下放3A，在大聯盟留下12轟、24打點、打擊率1成97的成績，三振率高達3成28，去年8月下旬因右手腕傷勢開刀，整季報銷。雖然雙城將他移出40人名單，放進讓渡名單之中，但球團仍相當有把握能留下他，因為如果有其他球隊指定挑走他，那就必須要負擔朴剩下的3年925萬美元合約。
據美國媒體《FanGraphs》報導指出，遊騎兵、運動家、白襪、光芒都有可能將朴炳鎬挑走，因為他們都缺少擁有長打火力的一壘手和指定打擊，不過自由市場不乏有重砲手可供挑選，像是拿坡里（Mike Napol）和國聯全壘打王卡特（Chris Carter）等好手。
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