日職》松坂大輔投上癮？ 兩天投了近300球...
2017/02/06 18:18
松坂大輔。（圖片取自軟銀官方臉書）
〔體育中心／綜合報導〕「平成怪物」松坂大輔近兩年因傷，只在軟銀一軍登板一場，新球季他力圖振作，日前他先後擔任餵球投手、牛棚練投，就投了296球之多。
松坂大輔在本月3日擔任打擊練習投手時，投了161球，隔天進牛棚又投了135球，直到右手起水泡才停止投球，兩天加起來投了296球，但松坂大輔認為右肩膀沒有感到不適。《日刊體育》指出，預計明天松坂大輔會再開始投球。
松坂大輔在2014年季後與軟銀簽下3年12億日圓（約新台幣3億元）的大合約，兩年來僅在一軍出賽一場，1局失5分表現不盡理想，季後到波多黎各參加冬季聯盟，藉此調整，希望今年球季能投出好成績。
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