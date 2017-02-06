MLB》不准碰大谷！大聯盟對所有球團下達禁令

岡薩雷茲（左）向大谷翔平（右）打招呼。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕日職火腿「二刀流」王牌大谷翔平強豪打的身手，已經讓大聯盟各隊垂涎不已，用盡一切辦法要與大谷接觸。不過，大聯盟官方宣布，禁止大聯盟30支球團與正在亞利桑那春訓的大谷有任何的接觸。

日本隊備戰明年經典賽，去年與墨西哥和荷蘭進行對抗賽，道奇隊墨西哥重砲手岡薩雷茲（Adrian Gonzalez），就在日本隊打擊練習時，送禮物給大谷翔平，還合照留念，希望他能加盟道奇。為了避免再有更多的球隊趁機招攬大谷，大聯盟官方在今年1月底下達禁令，不准所有球團在春訓時和他接觸。

因為有這道禁令在，雖然大谷翔平在亞利桑那進行春訓，吸引小熊、遊騎兵、道奇等7支球隊球探到場觀看，但卻沒有人敢靠近，連租借球場給火腿的教士也不例外。