SBL》洋將大限已到 新增「李恩」傷兵條款
2017/02/06 18:38
台銀李恩。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕第14季SBL超級籃球聯賽洋將登錄大限今日到期，七支隊伍均維持目前洋將人選參與後續賽程，有鑑於去年裕隆洋將受傷，靠純本土陣容應戰，今年開放受傷外將，可進行更換，從歷屆曾登錄過的洋將中擇一替換。
七隊維持目前外援人選，達欣布拉、富邦勇士歐布萊恩、台灣啤酒B.戴維斯、新北裕隆賀夫、桃園璞園Q.戴維斯、金門酒廠菲爾普斯、臺灣銀行李恩。
因上季新北裕隆季後賽發生洋將受傷導致影響戰局，本季起新增加洋將大限日過後，如發生受傷情事，可出具公立醫院診斷證明向本會辦理洋將更換，但人選只得從歷屆曾登錄過的洋將中擇一替換。
達欣布拉灌籃得分。（資料照，記者林正堃攝）
富邦歐布萊恩。（資料照，記者黃志源攝）
裕隆賀夫。（資料照，記者黃志源攝）
台灣啤酒B.戴維斯。（資料照，記者陳志曲攝）
璞園戴維斯。（資料照，記者張嘉明攝）
金門酒廠菲爾普斯。（資料照，記者陳志曲攝）
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