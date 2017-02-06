HBL》高國豪雙十助松山10連勝 教頭仍不滿意
2017/02/06 20:21
HBL高中籃球聯賽，男子組松山對東山。松山高國豪。（記者王藝菘攝）
〔記者廖聿偉／新莊報導〕105學年度唯一不敗之師松山高中，今再以86：68擊敗東山高中，預賽迄今10連勝，但主帥黃萬隆仍不滿意球隊表現，他認為，節奏掌控、替補表現都很不理想。
高國豪今攻下全隊最高18分、14籃板，但也出現5次失誤，他坦言，很多細節都必須修正，身為控球要更穩重，此役太著急、進攻欲望太強，反而影響到防守上的表現。
東山得分王白曜誠昨遭重兵看守，全場17投3中，僅攻下12分，董永全挺身而出轟下7記三分彈，攻下全場最高23分、8籃板，但東山全場團隊籃板以35：60大幅落後松山，還讓對手抓下35次進攻籃板，苦吞準決賽二連敗。
松山林勵（右）帶球上籃，東山球員防阻不及。（記者王藝菘攝）
松山莊家誠（右）帶球上籃，東山球員防阻不及。（記者王藝菘攝）
松山呂蔡瑜倫（左）帶球上籃，東山球員防阻不及。（記者王藝菘攝）
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