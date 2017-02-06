NFL》狂歡過後 布雷迪發現勝利球衣遭竊
2017/02/06 20:28
布雷迪。（法新社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕根據今日美國報導，愛國者隊四分衛布雷迪接受MVP與超級盃冠軍盃頒獎後，回到休息室發現比賽球衣不見了，「我知道我放在哪裡，現在怎麼找都找不到，這感覺很差。」
布雷迪第一時間發現勝利球衣消失，他馬上通報球場保全與球隊設備管理組協助搜尋，他表示，這感覺真的很差。
這件12號球衣象徵愛國者領袖，布雷迪也請隊友協尋，本來以為只是衣服不見，他後來懷疑可能是被偷了。
面對記者二次詢問，布雷迪喪氣地說：「還是找不到，我猜，可能晚一點就會在e-BAY上看到了。」
布雷迪。（法新社）
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