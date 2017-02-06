MLB》春訓球衣亮相 芝加哥大玩復古風
2017/02/06 20:27
小熊春訓球帽。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕去年小熊在世界大賽逆轉勝，奪下睽違108年的冠軍，至今3個月過後，小熊在推特公佈春訓將使用的球帽以及球衣圖案。
揮別以往例行賽球帽上「C」的樣式，今年春訓小熊球帽由一隻表情皺眉的熊取代，配色仍是基本的藍白紅，若是小熊的老球迷，也許會發現這隻熊早在1979年時出現在球衣的袖口上。
（取自推特）
同屬芝加哥的美聯球隊白襪，也在推特上發表春訓的球衣樣式，以黑色為底，球帽繡上拿球棒的白色小人，在球衣左胸也有同樣的圖案，而這款球衣最早可追溯到1976年，不過白襪去年春訓也使用同樣造型。
（取自推特）
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