HBL》高苑二連勝秘密 田浩回憶過程直呼難熬

高苑工商田浩（中）拿下全隊最高分，下場時教練田本玉上前親他。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕高苑工商今再以76：67擊敗南湖高中，收下二連勝，離決賽邁進一大步，主帥田本玉透露，年前特訓收到奇效。

去年多名球員在決賽抽筋，高苑最終以第四名飲恨，為了不讓憾事重演，特別請田徑教練猛操，折返跑、短跑衝刺，增加小腿肌力和爆發力，今攻下22分、6助攻和8籃板的主控田浩表示，「感覺蠻有效果的，但訓練過程很難熬，雙腳雙痛無法蹲，上大號都只能用坐的，無法蹲著上。」