MLB》官網預測新球季 陳偉殷勝投上看雙位數

大聯盟官網預測陳偉殷今年有望繳出10勝。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網近日公布2017年球季夢幻總教頭（Fantasy Sport Game）的球員排名，前三名分別是上季美聯MVP楚奧特（Mike Trout）、紅襪外野手貝茲（Mookie Betts）與太空人明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve），至於我國旅美投手陳偉殷則排第251名，比去年下滑了83個名次。

陳偉殷去年投出生涯最慘澹球季，今年馬林魚痛失費南德茲（Jose Fernandez）後，勢必將扛下王牌重責，大聯盟官網預測他新球季的戰績是10勝10敗、145K、防禦率4.04、WHIP值1.25，在夢幻總教練所有球員排名第251名。而先發投手的分類中，則是排名第81名。

亞洲投手最高排名是達比修有，排名第41，吳昇桓排名61名、田中將大排名第92、前田健太位居第123名、岩隈久志名列第218名，柳賢振則是第550名。