日職》大聯盟不准球團碰大谷 日網友這樣看...

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「投打二刀流」大谷翔平最快今年球季結束後有機會挑戰美國大聯盟，但根據日本媒體報導，大聯盟下令30支球團不能與正在亞利桑那春訓的大谷有任何的接觸，有日本網友就打趣說，「女主播也應該禁止接觸阿！」

《Sponichi Annex》報導，去年日本隊為了備戰經典賽與墨西哥進行強化試合時，道奇隊墨西哥籍重砲手岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）就在日本隊打擊練習時，送禮物給大谷翔平，希望他加入道奇。大聯盟認為此行為不妥，為防止各球團「偷跑」，在1月下旬下令30支球團不準在春訓期間與大谷有任何接觸。

大谷翔平目前隨日本火腿隊在美國亞利桑那移地訓練，他因右腳踝傷勢辭退經典賽，專心備戰新球季。大聯盟這道禁令，代表大谷翔平不能像去年一樣與退役守護神霍夫曼（Trevor Hoffman）討教投球。

許多日本網友對此議論紛紛，有日本網友打趣說，「女主播也應該禁止接觸阿！」不少網友則希望大谷能把傷勢治好，但有日本網友則酸說，「達比修有應該禁止接觸阿。」大谷翔平的腳踝傷勢，有網友認為與1月和達比修有的聯合自主訓練有關。

大谷翔平。（資料照，美聯社）