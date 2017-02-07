不敗之師松山邁向第11連勝 賽事預告與轉播

馬刺上一役在主場擊敗金塊拿下三連勝，也送給教練帕波維奇（Gregg Popovich）執教生涯第1128勝，超越爵士傳奇教頭「教皇」史隆（Jerry Sloan）的1127勝，今迎戰灰熊，會有什麼表現，敬請期待。

105學年度唯一不敗之師松山高中，預賽迄今已達10連勝，上一役對上東山高中繳出雙十的高國豪，坦言身為控球必須要更穩重，若進攻慾望太強，反而會影響防守，而衛冕軍南山高中需改善外線命中率低的情形，隊長李家慷近況低迷，命中率僅1成，此役對上南湖高中要想辦法改善。

NBA

10:30 馬刺 VS. 灰熊（緯來體育）

HBL

男子組

17:20 南山高中 VS. 南湖高中（FOX體育2台、FOX體育3台）

19:00 松山高中 VS. 泰山高中（FOX體育2台、FOX體育3台）

女子組

14:00 滬江高中 VS. 苗栗高商（FOX體育2台、FOX體育3台）

15:40 永仁高中 VS. 淡水商工（FOX體育2台、FOX體育3台）