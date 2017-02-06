HBL》謝亞軒連2場破20 能仁拉尾盤擊敗泰山

HBL高中籃球聯賽，男子組能仁對泰山，能仁謝亞軒（中）帶球上籃。（記者王藝菘攝）



〔記者廖聿偉／新莊報導〕複賽以3分差不敵泰山高中，吞下預賽迄今唯一敗仗的能仁家商，今上演王子復仇記，當家射手謝亞軒轟下28分，後衛高承恩挹注13分，助能仁於末節拉出11：0的關門攻勢，終場76：72擊敗泰山高中，收下準決賽二連勝。

泰山高中前鋒韓杰諭前役扭傷膝蓋，經檢查確定為半月板骨裂，預計修養最少一個月，隊友譚傑龍挺身而出，攻下17分、17籃板，無奈末節罰球失準，吞下二連敗。

能仁劉俊霆（左）與泰山譚傑龍（右）激烈搶球。（記者王藝菘攝）