HBL》泰山韓杰諭本季報銷 譚傑龍拼出雙十

HBL高中籃球聯賽，男子組能仁對泰山，能仁劉俊霆（左）與泰山譚傑龍（右）激烈搶球。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕泰山高中前鋒「大頭」韓杰諭前役扭傷膝蓋，經檢查確定為半月板骨裂，預計修養最少一個月，幾乎宣告本學年度報銷，今再以72：76不敵能仁家商，晉級之路坎坷。

譚傑龍挺身而出，攻下17分、17籃板，無奈末節罰球失準，未能當英雄，賽後他難掩失望的表示，「想要連大頭的份一起拚，第三節一度看到勝利曙光，但第四節罰球前遭碰撞，出手未調整好，反而給對手契機。」

HBL高中籃球聯賽，男子組能仁對泰山，能仁謝亞軒（中）帶球上籃，泰山球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

HBL高中籃球聯賽，男子組能仁對泰山，能仁劉俊霆（左）帶球上籃，泰山球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

HBL高中籃球聯賽，男子組能仁對泰山，能仁劉俊霆（左）帶球上籃，泰山球員防阻不及。（記者王藝菘攝）