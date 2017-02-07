NBA》他前年風光加盟七六人 如今即將被賣
2017/02/07 08:06
歐卡佛被放上交易談判桌。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕七六人總算鐵了心要拆散隊上的長人陣，今天傳出與鵜鶘尋求交易2015年的選秀探花J.歐卡佛（Jahlil Okafor），打算換回明年的首輪選秀權。
鵜鶘陣中雖然已有明星大前鋒A.戴維斯（Anthony Davis）坐鎮，但其傷病史豐富，球團也不斷尋找能與他搭檔的禁區組合，但本季原本的先發中鋒亞席克（Omer Asik）表現退化，讓鵜鶘教練團相當頭疼。
多家美國媒體均表示，鵜鶘與七六人正如火如荼的談判中，目前雙方已將艾金札（Alexis Ajinca）、歐卡佛以及明年的首輪選秀權放上檯面，交易結果應該很快就能出爐。
七六人本季因「推特王」恩比德（Joel Embiid）崛起，讓歐卡佛失去先發地位，本季歐卡佛雖大多替補出賽，仍能繳出場均11.4分、4.8籃板的成績，加上隊上還有傷癒歸隊的防守型中鋒諾埃爾（Nerlens Noel），轉隊發展或許能達雙贏的效果。
推特王恩比德。（美聯社）
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