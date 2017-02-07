MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則

縮小好球帶將對投手造成傷害。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近年極力加快棒球比賽的速度，今天傳出正式向球員工會提案，盼能修正「故意四壞球」、「好球帶」等兩大規則，由於春訓即將到來，雙方將會盡快協議是否於新球季實施。

首先是「故意四壞球」，大聯盟希望能省去投手的投球時間，下達保送指令後，打者直接上一壘，不需要丟4顆球。根據數據顯示，去年有932顆故意四壞球，平均每2.6場只有1顆。

至於「好球帶」，大聯盟自從1996年就將最低位置訂在膝蓋下方空心的地方，但數據顯示低於膝蓋的好球逐年遞增，新提案希望能將最低位置訂在膝蓋最上方，預估會提高2英吋（約5.05公分）左右。

比起取消故意四壞球的儀式，好球帶的規則會對比賽產生劇烈影響。去年球季有將近30%的打擊不是三振就是保送，已是大聯盟史上最高，大聯盟希望能藉此讓更多的球能打進場內。

球員工會尚未回覆新提案，但根據ESPN指出故意四壞球的新規則最有可能實施於新球季，縮小好球帶明顯會讓打擊更強，球員之間可能較難達成共識。