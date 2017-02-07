NBA》柯爾怒飆裁判髒話 聯盟開罰2萬5千美元 （影音）
2017/02/07 10:03
〔體育中心／綜合報導〕勇士總教練柯爾（Steve Kerr）前天罕見動怒，還用髒話罵裁判，最後遭驅逐出場。聯盟今天稍早宣布，將對柯爾罰款25000美元（約新台幣76.5萬元）。
前天對國王的比賽裡，勇士二年級生魯尼（Kevon Looney）接連吞下犯規，格林（Draymond Green）也被吹技術犯規，柯爾終於忍無可忍，失控的情緒朝向裁判爆發。
聯盟指出，柯爾受罰的原因有「對裁判出言不遜」以及「遭驅逐出場後未立即離開球場」。柯爾向美聯社表示：「我當時對很多事都很不高興，但我得到該有的結果了。我理應被驅逐出場，對此我沒有怨言。」
柯爾。（資料照，美聯社）
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