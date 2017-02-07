MLB》美國大谷翔平？17歲天才高中生驚動棒壇（影音）

格林尼能飆出160火球，也能拿下全壘打大賽冠軍，二刀流身手備受期待。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本強投大谷翔平何時挑戰大聯盟成為近來最夯的話題，但現在美國有一名17歲天才少年同樣能投善打，二刀流身手已驚動大聯盟各隊。

《Yahoo》報導，年僅17歲的格林尼（Hunter Greene）目前就讀於洛杉磯謝爾曼奧克斯的聖母高中，高二的他在校隊不但展現極佳的打擊天賦，更能飆出160公里的火球。

格林尼高一球季就繳出4成19打擊率、5轟與18支長打的恐怖成績，季後還在全美高中棒球經典賽中的全壘打大賽稱霸，證明其兇猛的長打實力。

不過美國媒體卻認為格林尼可能是一名更優質的投手，去年他的球速約90英哩左右，但今年球季已飆出100英哩（160公里）的火球。

格林尼去年投球上繳出1.63防禦率，55.2局飆出68次三振，除此之外他還能擔綱游擊守備重任，若今年投入選秀可能會被雙城以狀元籤相中。

格林尼能有如此優異的二刀流身手，其訓練方式也相當特別，他平時就以坐姿起跳到半身高台階的方式進行訓練，勁爆體能讓人想起國民強打少年哈波（Bryce Harper）。

格林尼的訓練方式相當特別：

Working out should be fun! I love @TheFactory818 they've been my home for the last 3 years. This drill helps with my velocity. Explosion! pic.twitter.com/7YEpPlrJYj — Hunter Greene （@HunterGreene17） 2017年2月1日