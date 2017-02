MLB》美國大谷翔平？17歲天才高中生驚動棒壇（影音）

格林尼能飆出160火球,也能拿下全壘打大賽冠軍,二刀流身手備受期待。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕日本強投大谷翔平何時挑戰大聯盟成為近來最夯的話題,但現在美國有一名17歲天才少年同樣能投善打,二刀流身手已驚動大聯盟各隊。

《Yahoo》報導,年僅17歲的格林尼(Hunter Greene)目前就讀於洛杉磯謝爾曼奧克斯的聖母高中,高二的他在校隊不但展現極佳的打擊天賦,更能飆出160公里的火球。

格林尼高一球季就繳出4成19打擊率、5轟與18支長打的恐怖成績,季後還在全美高中棒球經典賽中的全壘打大賽稱霸,證明其兇猛的長打實力。

不過美國媒體卻認為格林尼可能是一名更優質的投手,去年他的球速約90英哩左右,但今年球季已飆出100英哩(160公里)的火球。

格林尼去年投球上繳出1.63防禦率,55.2局飆出68次三振,除此之外他還能擔綱游擊守備重任,若今年投入選秀可能會被雙城以狀元籤相中。

格林尼能有如此優異的二刀流身手,其訓練方式也相當特別,他平時就以坐姿起跳到半身高台階的方式進行訓練,勁爆體能讓人想起國民強打少年哈波(Bryce Harper)。

格林尼的訓練方式相當特別:

Working out should be fun! I love @TheFactory818 they've been my home for the last 3 years. This drill helps with my velocity. Explosion! pic.twitter.com/7YEpPlrJYj