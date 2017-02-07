網球》為發洩打中主審眼睛 加拿大帥哥被罰了

沙波亞洛夫擊中主審後自責的坐在休息區。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天在台維斯盃因發洩情緒而不慎擊中主審左眼的加拿大未來之星沙波亞洛夫（Denis Shapovalov）雖立即道歉，但仍難逃責任，遭國際網球總會（ITF）罰款7000美元（約新台幣22萬）。

按規定可以開出最高1萬2000美元（約新台幣38萬）的罰款，但因沙波亞洛夫並非故意及事後態度良好從寬而行。事後沙波亞洛夫的慚愧的說：「我感到非常羞愧，同時也讓我的隊友們、國家出局，我覺得非常糟糕，不會再讓類似事情發生。」

近幾個月球員情緒控制不當的問題屢次發生，在去年11月的ATP世界巡迴賽總決賽世界排名第2的喬科維奇（Novak Djokovic）因與對手拉鋸而情緒失控將球擊向休息區，賽後訪問還嗆辣回應記者，之前也有摔球拍險打中線審。世界球王穆雷（Andy Murray）也在去年辛辛那提大師賽情緒不穩用腳踢球，差點擊中裁判。

主審被擊中眼周瘀青。（路透社）