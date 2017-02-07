羽球》李宗偉左膝拉傷 無緣參加3月全英賽
2017/02/07 10:10
〔體育中心／綜合報導〕馬來西亞羽球名將李宗偉因為膝蓋拉傷，將缺席3月7日到12日在英國伯明罕舉行的全英公開賽。
據馬來西亞媒體《星報》報導，教練葉誠萬證實，李宗偉在上週六練球時不慎滑倒，導致左膝內側副韌帶拉傷。葉誠萬說，李宗偉可能得需要3到6週才能康復：「他必定缺席3月的全英賽，到這個年紀，傷病無疑是他最大的挑戰，我們希望他能早日康復。」
李宗偉。（資料照，美聯社）
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